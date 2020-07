Muere a los 80 años Paco Frutos, histórico líder del PCE y de IU

Paco Frutos, ex secretario general del Partido Comunista de España y ex coordinador general de Izquierda Unida, ha fallecido a los 80 años en Madrid a causa de un cáncer, según han confirmado fuentes de la formación política.



Francisco Frutos Gras (Calella de la Costa, Barcelona, 1939) fue secretario general del PCE esta formación de diciembre de 1998 a noviembre de 2009, así como diputado por Izquierda Unida en el Congreso desde 1993 a las elecciones de 2004.



Retirado de la vida política desde hace años, Frutos volvió a aparecer el 29 de octubre de 2017 cuando participó activamente en la manifestación celebrada en Barcelona por la unidad de España, convocada por Societat Civil Catalana. Un acto en el que fue uno de los oradores y en donde en su discurso reprochó a algunos sectores de la izquierda que se hubieran “convertido en cómplices del nacionalismo”.



Frutos, nacido en la localidad barcelonesa de Calella de la Costa, el 6 de septiembre de 1939, fue hijo de campesinos y trabajó en el campo hasta los 25 años. Posteriormente desempeñó diversas actividades, como las de obrero metalúrgico, estampador textil, agente de ventas o auxiliar de laboratorio.



Durante el franquismo estuvo seis meses en la cárcel Modelo de Barcelona, ingresó en el Partit Socialista Unificat de Catalunya (PSUC) en 1963 y un año después comenzó a organizar Comisiones Obreras en Cataluña (CONC).



Entre 1981 y 1982 fue secretario general del PSUC y poco después, formó parte del Comité Central del PCE, donde dirigió el área de política socioeconómica.



En el XII Congreso del PCE de 1988 fue propuesto por el secretario general del Partido Comunista de Andalucía, Felipe Alcaraz, candidato a secretario general, cargo para el que finalmente fue elegido Julio Anguita; mientras que Frutos ocupó la Secretaría de Organización del partido, además de ser miembro de la Comisión Política (antes Ejecutiva).



El Comité Central del PCE remodeló en octubre de este mismo año su dirección a fin de reforzar la cohesión interna del partido. La reorganización afectó fundamentalmente al Secretariado -principal órgano ejecutivo-, a cuyo frente se situó Francisco Frutos. A su vez, éste fue relevado por Angel Pérez en la Secretaría de Organización.



En la II Asamblea de IU de 1990 fue reelegido miembro de su dirección, y en 1991, en el XIII Congreso del PCE, miembro del Comité Federal.



En las elecciones generales de junio de 1993 fue elegido diputado de IU por Madrid y reelegido miembro de la Presidencia Federal de IU en diciembre de 1994. En las generales de marzo de 1996 fue reelegido diputado.



En diciembre del 97, en la V Asamblea de IU, continuó como miembro de la Presidencia Federal y un año después, en diciembre de 1998, fue elegido, por unanimidad, secretario general del PCE en el XV Congreso del Partido, cargo en el que relevó a Julio Anguita. Desde entonces fue reelegido para el cargo en los dos siguiente congresos nacionales: en marzo de 2002 y en junio de 2005.



A finales de 1999 volvió a relevar a Anguita, esta vez como candidato de IU a la Presidencia del Gobierno para las generales de 2000, candidatura a la que no se presentó Anguita por problemas de salud.



Reelegido diputado en las generales de marzo 2000, el 6 de septiembre de ese mismo año, cuando Anguita anunció su retirada como coordinador general de IU, Frutos se presentó como candidato al cargo, pero fue derrotado, por un único voto, por Gaspar Llamazares. Este cambio también supuso su relevo por Llamazares en la presidencia del grupo parlamentario en el Congreso.



Llamazares se convirtió en coordinador general y Frutos en coordinador ejecutivo. En marzo de 2002 fue reelegido secretario general del PCE, tras un acuerdo con Llamazares en el XVI Congreso del partido.



Ocho días después del fracaso electoral de IU en las generales del 14 de marzo de 2004, en las que IU cayó de 8 a 5 diputados y no obtuvo grupo parlamentario propio, Frutos anunció su dimisión como coordinador ejecutivo de la Comisión Permanente aunque no abandonó ni la Presidencia ni el Consejo Político.



En septiembre, pidió al Consejo Político Federal la dimisión de Llamazares por su fracaso en la dirección de IU.



En junio de 2005, Frutos y Alcaraz encabezaron una única candidatura al Comité Federal del PCE (XVII Congreso) que logró el 80,7% de los apoyos. El nuevo Comité reeligió a Frutos como secretario general y a Alcaraz, presidente con funciones ejecutivas. Con esta nueva dirección, se recuperó la figura de la Presidencia -hasta entonces sólo ocupada por Dolores Ibárruri-, pero ahora con competencias ejecutivas, lo que supuso un compromiso de “bifurcar” el trabajo del partido.



Tras los malos resultados electorales de IU en las generales de 2008, Frutos pidió al Consejo Federal la dimisión de Llamazares de la dirección del Partido, mientras que él dimitió como coordinador de la Comisión Permanente, aunque no abandonó el Consejo Político. Este mismo año anunció que no se presentaría a una nueva reelección como secretario general del PCE.



Un año después, en noviembre de 2009 durante el XVIII Congreso del partido, le sucedió en el cargo José Luis Centella que fue elegido con el 85,2% de los votos.