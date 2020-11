Muere Paquita, la pensionista que revolucionó 'LaSexta Noche' con su discurso social

En enero de 2017, esta mujer apareció en el programa LaSexta Noche, presentado por Iñaki López, y contestó a las palabras de un economista sobre las pensiones.

Sus declaraciones se hicieron virales y su nombre fue el más repetido durante los días siguientes.

Estas fueron sus palabras:

“Que alguien piense que la mujer que ha trabajado, ¿por qué tiene que tener las pensiones más bajas que los hombres? Yo no es que quiera que a los hombres les quiten la pensión o se la bajen, lo que quiero es que se la suban a las mujeres. Y que piensen en esas mujeres viudas que no han trabajado por atender a los hijos, a los maridos. Porque en tiempos cuando te casabas te tenías que ir de la empresa. Yo por eso no me casé hasta los 49 años, porque no me daba la gana que a mí me quitaran el trabajo porque le diera la gana a un señor que estaba mandando. Y yo digo que esas mujeres que no han podido trabajar y que tienen la pensión de viudedad que es una, perdónenme la frase, una mierda. Y yo de economía no entiendo, pero sí entiendo de la economía de mi casa y sé cómo se vive en las casas”.