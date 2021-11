Muestra lo que han dejado unos padres en la mesa de un bar y avisa: "No hagáis esto"

Es una de las publicaciones con más comentarios de este tipo en las últimas horas en Twitter. La cuenta Soy Camarero, especializada en publicar temas relacionados con la hostelería, ha compartido una foto que está dando mucho que hablar en la red social.

“Por favor, si tenéis niños pequeños no hagáis esto”, se puede leer en el encabezado de un mensaje que lleva centenares de reacciones en lo que va del día.

En la foto se puede ver la mesa de lo que parece un bar o un restaurante llena de pañales de bebé usados junto a varios trozos de pan, servilletas y restos de comida de todo tipo.

En los comentarios, muchos usuarios han mostrado su cabreo ante la imagen y ha dejado opiniones de todo tipo: desde que “ocurre más frecuentemente de lo que la gente cree” a “qué marranada”.

Un padre también ha comentado la imagen y ha afirmado que él no haría algo así: “Los pañales de mis hijos si no tengo donde tirarlos lo dejo en la parte de abajo del carro dentro de una bola de plástico y cuando puedo los tiro”.

Otra persona ha querido sacar un poco la cara por las personas que han dejado los pañales en la mesa: ”¿Había cambiador en ese local? ¿Había basuras habilitadas para pañales? ¿Había facilidades? Eso es una guarrería pero si no hay medios, pasan estas cosas”.

Por último, otro usuario, camarero de profesión, ha contado una experiencia personal: “Esta mañana mismo una persona, por no llamarla de otro modo, me dejo un ‘regalito’ igual y cuando le dije que eso no se deja ahí, que se tira a la basura que la tenia justo al lado, me dice en mi cara: ‘¿Que quieres que me lo lleve a casa?’. Le dije espera que te doy una bolsa”.