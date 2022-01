La mujer de Bob Saget rompe su silencio una semana después de la muerte del actor

Además de compartir una foto de ambos, Rizzo, de 42 años, se explayó recordando con cariño a su marido. “Mi dulce esposo. Después de mucha reflexión esta semana realmente he estado tratando de no pensar que me han robado el tiempo. En lugar de ello, trato de pensar: qué suerte tuve de ser yo quien se casó CON EL HOMBRE MÁS INCREÍBLE DE LA TIERRA”, comienza.