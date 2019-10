Mujeres en llamas

Una gran conversación entre mujeres, así resumiría yo la película Retrato de una mujer en llamas de la cineasta francesa Céline Sciamma. Autora también de otros títulos tan destacados como Girlhood o Tomboy, las identidades cobran absoluto protagonismo en los guines de Sciamma. Además, en Retrato de una mujer en llamas se exploran muchos temas bajo el principal y aparente: la relación lésbica entre una pintora, Marianne, y la mujer a la que tiene que retratar, Héloïse.

Sin duda el juego sensual que nos cautiva durante todo el film, y casi nos acaba obligando a desear que entre ellas pase algo (lo que se resiste gran parte del tiempo de la película), se completa con miradas, gestos, palabras… que van más allá del simple juego sexual. Y es que estamos ante una película que sucede en la Bretaña francesa de 1770, donde, por supuesto, las relaciones lesbianas eran un tabú y mal vistas socialmente, pero estamos también ante dos mujeres que saben cuál es su destino en un contexto así y lo asumen de la mejor manera… Viendo la película me preguntaba si yo hubiera sido capaz de acatar una vida que no era la mía, la que he elegido, la que puedo permitirme en 2019 y en mi país… Una realidad durísima que, por desgracia, no disfrutan con la misma libertad en otros lugares no muy lejanos del mío (todavía hay 70 países en el mundo donde las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo están castigadas por ley).