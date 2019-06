Mujeres guerreras: así viven en uno de los rincones más violentos de México

Son guerreras. Mujeres de Guerrero, uno de los estados de México más violentos, en el que los enfrentamientos son regulares entre grupos criminales, de autodefensa y autoridades policiales y militares, que en muchas ocasionan suponen el bloqueo y aislamiento de comunidades enteras. Hablamos con mujeres de la Sierra Madre cuyos pueblos han quedado incomunicados, confinados durante meses por la rivalidad entre grupos armados.

“Íbamos en el coche con mi marido, y sus primos y la mujer de uno de ellos. Nos dirigíamos a la ciudad más cercana, bajando la sierra. Salieron unos hombres armados, conducían camionetas. Hicieron bajar a los cuatro hombres y se los llevaron. A nosotras, nos ayudó un señor que pasó por allí con una moto, que nos llevó a la cuidad, donde pusimos denuncia. Estuvieron cinco días desaparecidos. Los encontraron después, al lado de la carretera, enterrados, muertos”. Gabriela apenas suma dos décadas y tiene dos hijos. Estaba embarazada cuando mataron a su marido. Ahora, con un bebé de escasas semanas en brazos, prefiere no dar su nombre real y ocultar su rostro. Teme represalias porque en la zona todavía pesa la tensión. Tensión entre los grupos criminales y otros actores armados. Hay que ser prudente. Pero no por ello permanece muda.

“Pensaba que iban a volver, que todo había sido una equivocación. Que los regresarían. Eran hombres que no se habían metido en nada, trabajaban en el campo. Cuando me dijeron que estaba muerto, me fui con mis padres. Di a luz fuera de aquí, con su ayuda. De hecho quiero irme de aquí, alejarme de este lugar de tanta violencia. Montar un negocio, lo que sea, hasta irme de misionera he pensado, pero tengo a los niños pequeños. Aquí tengo todos mis recuerdos, los de la infancia, los de la familia, los de mi esposo”.

Gabriela, que ha acudido desde uno de los pueblos cercanos a la clínica móvil que Médicos Sin Fronteras (MSF) despliega en la zona, reclama: “las víctimas eran jóvenes, tenían toda la vida por delante, tenían entre 17 y 26 años. No sabemos qué va a pasar. Qué es lo próximo. ¿Que ataquen a mujeres y niños? Mi hijo mayor, con dos años, dejó de comer, dejó de caminar, cuando veía una camioneta de color azul para ella que se iba, azul era la de su padre. Desde entonces, desde hace seis meses estamos sin luz, sin poder movernos, sin acceso a medicinas, sin escuela. Somos muchas las familias inocentes viviendo aquí”.

La tensión permea toda actividad. “Una se siente desolada, porque no puede trabajar con tranquilidad, por miedo. No podemos ir al monte como solíamos, a ver cómo están las vacas, a ayudarlas a parir, por ejemplo. Ahora guardamos a las preñadas en un corralito cerca. Antes, con una vaca preñada, iba a verla al monte a cada momento, cuando me parecía, para vigilarla”, explica Ana, que con 60 años, es testigo de una huida de los vecinos que ya no soportan la violencia: “ayer se fue una familia más. Venderán sus vacas a cualquier precio y adiós y quién sabe si van a regresar. Los maestros todavía no han vuelto: teníamos kínder (jardín de infancia), primaria y secundaria. Ahora nada. ¿Hasta cuándo vamos a estar así? No sabemos. Hasta que uno de los dos grupos enfrentados, pierda, pues. Queremos un futuro para nuestros hijos, nuestros nietos”. Dos de las aulas ahora vacías de la escuela se han convertido en improvisado campamento para acoger a los equipos de MSF, que iniciaron sus visitas a la población en noviembre.