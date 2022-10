Los libros y curiosidades de las 17 mujeres que han ganado el Nobel de Literatura

La francesa Annie Ernaux, ganadora este jueves del Premio Nobel de Literatura 2022 , es la última en sumarse a la no numerosa lista de mujeres reconocidas con este galardón. Solo 16 mujeres lo habían logrado antes que ella.

1. Selma Ottilia Lovisa Lagerlöf (1909)

2. Grazia Deledda (1926)

Obras cumbre: Elias Portolú (1903), Cenizas (1904), La madre (1920) y Cosima (1937). Curiosamente… Aunque nació en una familia con recursos económicos, no pudo continuar sus estudios más allá de la enseñanza básica, pero decidió ser autodidacta. Con uno de sus primeros libros, Cenizas (1904), se hizo una película en 1906.

3. Sigrid Undset (1928)

4. Pearl Buck (1938)

5. Gabriela Mistral (1945)

Obras cumbre: Desolación (1922), Antología (1941), Los sonetos de la muerte y otros poemas elegíacos (1952). Curiosamente… A Mistral no le gustaba Nueva York; de hecho, con el dinero del Nobel se compró una casa, que más tarde vendió, en Santa Barbara, California. Sin embargo, vivió allí la última década de su vida y acabó muriendo en esa ciudad del “país sin nombre”, como ella llamaba a Estados Unidos.

6. Nelly Sachs (1966)

7. Nadine Gordimer (1991)

8. Toni Morrison (1993)

Obras cumbre : Beloved (1987), Jazz (1992), Jugando en la oscuridad (1992), Home (2012) Curiosamente… Antes de escribir, trabajó durante años como editora en la importante casa Random, en Nueva York. Su primera novela no apareció hasta que cumplió 40 años, y le dieron el Nobel con solo seis libros publicados.

9. Wislawa Szymborska (1996)

Obras cumbre: Lecturas no obligatorias (1992), Instante (2002), Aquí (2009).

Curiosamente… No pudo acabar sus estudios universitarios en Polonia porque no tenía medios. Sus primeras obras están muy ligadas al partido Comunista, del que acabó renegando.