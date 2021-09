Multado por no devolver el router tras perder a su familia en el derrumbe de Peñíscola

La burocracia no entiende de tragedias, y parece que las compañías telefónicas tampoco. Bienvenido Cives convive desde hace una semana con el shock y el duelo tras perder a su hijo de 15 años y a su pareja en el derrumbe del edificio de Peñíscola (Castellón).

Ahora, a esos sentimientos se suman la incredulidad y el sinsentido de tener que lidiar con la compañía telefónica que tenía contratada, MásMóvil, que para cancelar sus servicios exige al cliente que devuelva su aparato de router.

El Periódico ha hablado con Bienvenido Cives, que explica que la empresa le ha amenazado con una penalización de 150 euros si no lo devuelve. El problema, aparte de la conmoción del hombre, es que lógicamente el aparato está sepultado por los escombros del edificio caído.

Cuando así se lo refirió a la compañía, esta le envió un correo electrónico totalmente aséptico y, para Cives, “surrealista”. “Lamentablemente, no le podemos eximir de la penalización por no devolución del router. Nuestros términos y condiciones no contemplan este caso. Sentimos las molestias”, le escribieron, según relata El Periódico.

El hombre sigue sin dar crédito y lamenta no tanto la cuestión económica, sino la “falta de escrúpulos” que está mostrando MásMóvil en su caso. “No se trata de si tengo que pagar 100 o 150 euros, es el hecho de no empatizar por nada del mundo”, critica.