Multitudinaria marcha antifascista en Italia: "Dejamos de hablar con ellos el 25 de abril del 45"

Antonio Masiello via Getty Images Manifestación antifascista en Roma.

Sus palabras fueron recibidas por aplausos por los manifestantes, como Ezio, quien aseguró a Efe que había ido a la manifestación “para que lo que nos sucedió en Italia hace muchos años no ocurra hoy”.



“Todos debemos temer al fascismo porque sigue existiendo y no debemos subestimarle: de vez en cuando resurge”, dijo, destacando que mucho de su apoyo proviene “de las redes sociales, que usan especialmente personas que no están culturalmente preparadas”.



Para Emiliano, es “justo” estar aquí “porque el fascismo es algo que hay que combatir. Desafortunadamente, sigue vivo de forma subterranea en nuestra sociedad, así que de vez en cuando hay que mostrar que también estamos al otro lado de os que andan por ahí quemando las sedes de CGIL”.



“No tengo miedo de que vuelva el fascismo porque todavía tenemos una sociedad que se puede movilizar. Lo hicimos una vez y podemos hacerlo de nuevo si algo muy malo sucede”, añadió.