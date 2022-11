La locura en Qatar: lluvia de goles, Brasil y Portugal no fallan y CR7 desatado reclamando un gol que no es suyo

Camerún 3-3 Serbia

Corea 2-3 Ghana

Brasil 1-0 Suiza

Portugal 0-0 Uruguay

Hay anécdotas que marcan los partidos y fuese coincidencia o no, la aparición de un espontáneo luciendo la bandera LGTBI en suelo catarí, país que no respeta los derechos humanos, fue el punto de inflexión, buscado o no, porque instantes después llegó el gol. CR7 hizo que tocó un centro chut de Bruno Fernandes y entre que la rozaba y no, engañó al meta uruguayo y dejaba herida de muerte a la sudamericana.