MUNDIAL DE QATAR 2022: Guía del mundial, análisis del GRUPO B

Guillermo Raimundo, corresponsal del diario AS en Londres, describe el Grupo B del Mundial, con el favoritismo claro y único de Inglaterra. Por nombres, con Kane, Foden, Bellingham, Sterling... el cuadro de Gareth Southgate aparece en el segundo grupo de aspirantes, pese a su sonado batacazo en la Nations League. Las casualidades del sorteo hicieron que se midan en un derbi británico con morbo a la Gales de Gareth Bale. El exmadridista, en su debut y posible despedida mundialista, encabeza una selección que no solo depende de él y promete dar guerra. En un nivel a priori similar a Gales se sitúa EEUU, selección sin gran pedigrí pero con un grupo joven muy interesante con opciones reales de llegar a los cruces. Cierra el grupo Irán, con Carlos Queiroz, ex del Madrid, en los banquillos y un juego correoso capaz de dar más de un susto pese a su inferior nivel técnico.