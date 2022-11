Mbappé ya reina en 'su' Mundial y Messi resurge para revivir a Argentina

Koji Watanabe via Getty Images

Koji Watanabe via Getty Images

Francia aparte, siete selecciones se jugarán la vida (deportivamente, se entiende) en una sesión doble del miércoles 30 no apta para los corazones más sensibles , con los mismos horarios en los partidos del mismo grupo.

Túnez 0-1 Australia

En un menú tan intenso como este sábado no todo podían ser platos principales. El duelo de ‘los otros’ en el Grupo D se decantó del lado ‘aussie’. Como en la anterior jornada, apretó y acertó Australia pronto. La diferencia es que Túnez no es Francia y por mucho corazón que le puso el cuadro africano, solo con empuje no basta.