¿Recuerdas eso del consentimiento, del sí y del no, con lo que se enzarzó con los demás portavoces? Pues ahora ellos le dan un giro a la otra, otro sentido...

Álvarez de Toledo considera que las mujeres la votarán porque no le han dicho que no la votarán https://t.co/Oj2UQKBPco pic.twitter.com/nIDwXXDvNS

″Álvarez de Toledo considera que las mujeres la votarán porque no le han dicho que no la votarán”, titulan. La popular, dicen, no cree que “un silencio sea necesariamente un ‘no’ en las encuestas sobre intención de voto”.

“¿Un silencio es un no? ¿De verdad van diciendo ustedes sí, sí, sí, hasta meter la papeleta en la urna?”, añaden, parafraseando la, hasta ahora, frase más conocida de esta campaña electoral.

Está convencida, porque lo ve en las “miradas” de las españolas. “Hay mujeres que dicen que prefieren votar a otro, pero yo veo en sus miradas que me quieren votar a mí”, se sincera.

Lo mejor de los chicos del Mundo Today es el cierre. “Como Manuela Carmena, alcaldesa de Madrid, tampoco ha dicho nada sobre el tema, Álvarez de Toledo ha interpretado su silencio como una muestra más de apoyo, aunque ha matizado que seguirá sin perdonarla jamás por lo que hizo en 2016”.