El mural de Ciudad Lineal será restaurado por sus creadores tras fracasar los intentos de limpiarlo

La historia del mural estos últimos meses ha sido la de un lío de fallos y problemas. El distrito trató de limpiar las pintadas, pero fuentes municipales han asegurado que fue “imposible”. Y todo porque el mural no dispone de una pintura que lo proteja y la limpieza debía hacerse con un producto especial que no dañara el original.

Cuando el Ayuntamiento, que se comprometió a devolver el mural a su estado original, se enteró del problema, encargó la limpieza a la empresa de mantenimiento del polideportivo en el que está el mural. El problema es que la compañía dijo que solo podía limpiar 20 metros al mes y avisó de que el proceso se iba a alargar.

Ese último revés revés ha llevado al Consistorio a lanzar un contrato menor para restaurar el mural al que han concurrido cuatro empresas entre ellas la ganadora: la de los creadores.

El lío del mural

El Pleno del Ayuntamiento aprobó la eliminación del mural con el voto de PP, Ciudadanos y Vox. Pero el lío que se armó fue tal que los naranjas rectificaron cinco días después y junto a Más Madrid y PSOE zanjaron que se mantuviera el mural en el deportivo de La Concepción.

La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, reclamó un feminismo no excluyente para las mujeres que no se consideren de izquierdas. Por eso, Villacís dijo entender el voto del concejal de su partido, Ángel Niño, en Ciudad Lineal, quien dijo que no le gustaba el mural porque echaba en falta mujeres de otras ideologías, como “Concepción Arenal, Margaret Thatcher e incluso Santa Teresa de Jesús” y no sólo referentes de ese feminismo “excluyente y sectario”, en referencia a Frida Khalo y al resto de mujeres que aparecen en él.