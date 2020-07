ANDRÉS LOMEÑA: Muro fantasma se puede interpretar como una desmitificación del anarcoprimitivismo, las dietas paleo y otras excentricidades. ¿Cuál ha sido el blanco de su mordaz crítica?

SARAH MOSS: No pensé en esos términos, la verdad. Como contadora de historias, me interesa especialmente la invención de la tradición; como académica, me inquieta y hasta me alarma el modo en que la historia y la arqueología se usan para crear historias de corte nacionalista.

A.L.: ¿Cree que podemos establecer una relación sana con la naturaleza?

S.M.: Sí, y debemos hacerlo. Sin embargo, creo que solo conseguiremos ese tipo de relaciones si aceptamos nuestra propia modernidad y nuestros cuerpos, sin hacer reivindicaciones territoriales.

A.L.: Silvie en realidad se llama Sulevia, una antigua diosa, pero el nombre no se convierte en un presagio de poder precisamente; parece, más bien, la última piedra del patriarcado. ¿Ha escrito una novela corta sobre el miedo a la figura paterna?

S.M.: En parte sí. No sabemos casi nada sobre las diferencias de género en la Edad de Hierro. Las historias que contamos sobre la prehistoria a menudo son historias sobre nosotros mismos. Por otra parte, no quería que Bill fuera un monstruo, ya que él también es una persona con historia y raigambre. Tiene razones para estar enfadado, pero no con Silvie.