Las dos palabras que Iglesias le dijo a Sánchez después de que éste le defendiera de los ataques de Abascal

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha mostrado tajante este miércoles en el Congreso al defender a su vicepresidente Pablo Iglesias ante el ataque de Santiago Abascal, líder de Vox.

″¿Respalda el presidente del Gobierno las llamadas del vicepresidente del Gobierno al cambio de régimen en España, sus críticas constantes a la monarquía parlamentaria y al jefe del Estado?” preguntó el dirigente ultraderechista, que se encontró con una escueta respuesta de Sánchez.

“Como tenemos la ventaja de que es una ceremonia pública, usted habrá visto que todos los miembros del Gobierno hemos prometido lealtad al rey y cumplir y hacer cumplir la Constitución”, quiso zanjar el jefe del Ejecutivo.

Una réplica que no le valió a Abascal, que contraatacó repitiendo la misma pregunta. En esa ocasión Sánchez decidió explayarse un poco más. “La verdad es que me desconcierta, señor Abascal”, comenzó asegurando el presidente del Gobierno, que calificó al líder de Vox como “el Torquemada que señala a las personas” que no opinan como él y que, según su opinión, “ponen en riesgo el régimen democrático”.

“Realmente el cambio de régimen se produjo hace casi 45 años, cuando pasamos de la dictadura a la democracia. Y las tradiciones políticas que estamos representadas en este Gobierno estuvimos con la democracia. Y quienes estuvieron con la dictadura son aquellos a los que ustedes homenajean en muchos de sus actos públicos”, subrayó Sánchez.

El jefe del Ejecutivo recordó en ese punto unas palabras del socialista Pedro Zerolo. “Homosexual y, por tanto, seguro que ustedes lo calificarían de enfermo como hacen algunos de sus dirigentes”, destacó Sánchez antes de asegurar: “La diferencia entre ustedes y nosotros es que ustedes defienden un modelo de sociedad en la que no cabemos ni la mitad de los españoles y nosotros defendemos un modelo de sociedad en la que cabemos todos, incluidos ustedes”.

La respuesta de Sánchez provocó el aplauso de buena parte de los diputados, incluido Pablo Iglesias, que se giró hacia el presidente y, como se puede ver en las imágenes, le felicitó con dos simples palabras: “Muy bien”.