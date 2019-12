Nach: "Las letras de ahora son un reflejo de que vivimos en una sociedad más superficial"

Es uno de los grandes referentes del rap de los 90 y, por mucho C Tangana y Natos y Waor que hayas escuchado, si no sabes quién es Nach, te falta mucho por conocer de la historia del rap español. Ignacio Fornes —Nach— siempre tuvo dejes de poeta y lleva más de 20 años sacando canciones reivindicativas. Ahora, publica su segundo libro de poesía Silencios Vivos (Ed. Planeta), pero se sigue autodenominando MC: “Seguiré haciendo rap”.

Acaba de regresar de una larga gira por Latinoamérica que le ha permitido sacar el sociólogo que lleva dentro y seguir de cerca las revueltas sociales que tienen lugar en el continente. Ahora, aterriza en España para presentar su segunda obra escrita y, aunque el jet lag se le nota en la cara, recibe amablemente a los periodistas en El Teatro del Barrio de Lavapiés.

Mismas ideas, misma voz, misma fuerza. A pesar de los cambios que ha sufrido el panorama del rap y de la música los últimos años, Nach ha sido fiel a su estilo y en los últimos años ha decidido abrirse en canal para mostrar su “yo” más íntimo a sus fans con sus dos libros.

¿Qué ha sido de Nach estos últimos años?

He sacado un disco llamado Almanauta (2018), que me llevó mucho tiempo hacerlo y mucho esfuerzo. He estado haciendo muchos conciertos. Estoy preparando muchas canciones nuevas. Además, el libro de Silencios vivos estos tres años me ha llevado mucho tiempo. Tengo un proyecto profesional que verá la luz pronto, es una web de la que aún no puedo decir nada. Y me he estado dedicando a vivir la vida y disfrutarla, que eso también hay que hacerlo. No va a ser todo trabajar.

De alguna manera, siempre supiste que ibas a escribir poesía y ya hace 20 años hay quien ya te llamaba poeta

Escribir un libro de poesía también conlleva su esfuerzo. Hay que hacerlo bien y escribir libros que tengan un contenido. Si no tuviese nada que decir, no lo hubiera. Pero me di cuenta de que había algo que tenía profundidad y que se podía sacar y editar. Pero nunca antes me lo planteé, yo cuando hacía rap hacía rap y escribir un libro de poesía para mí era complicado.

El rap es de alguna forma poesía, ¿no?

Sí, pero no es lo mismo escribir un libro y darle forma. Es como si me dicen de dirigir una película. Al principio pensé que escribir un libro de poesía me iba a venir grande.

¿Significa este giro poético que vas a dejar el rap?

No. La gente me pregunta cómo me defino. Yo sigo siendo MC, sigo siendo artista de rap y he hecho toda mi vida rap. Y es lo que seguiré haciendo. Este es otro camino que me llena y me aporta y voy a seguir intentando funcionar con los dos, que los dos me dan mucha vida. Pero yo soy MC.

De hecho llevas más de 20 años cantando. ¿Cómo ha evolucionado desde entonces el rap?

Hay gente nueva que está haciendo cosas brutales. Supongo que cuando yo empecé al principio, muchos de los grupos que se escuchaban hacían un rap mucho más reivindicativo que ahora. Ahora hay un rap con un mensaje más de ‘Carpe Diem’, con temáticas más pop enfocadas al amor o al desamor o a las relaciones afectivo sexuales. Eso es algo que en el rap de antes no se veía.

Supongo que es una evolución y que determinados artistas y el público se acercan más a eso y todo se ha unido: la música urbana se ha vuelto más universal y también más comercial. Pero sigue habiendo una vertiente muy de rap underground y consciente y de mensajes más crudos. De hecho también los tienen algunos de estos grupos nuevos. Por ejemplo, Ayax y Prok tienen un concepto muy de rap de los 90 y eso me mola mucho.