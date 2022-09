Nacho Cano dice que no tiene "ninguna significación política" y al segundo suelta esto de Ayuso

“En esa pandemia la gente siguió cobrando los sueldos. Le quiero hacer, me dicen mucho que si yo tengo, yo no tengo ninguna significación política por nadie pero quiero agradecer también a la presidenta de la Comunidad de Madrid que mantuvo abiertos los teatros. Sin eso, los inversores no habrían seguido pagando los sueldos. Lo quiero volver a reiterar porque es una verdad, aunque a algunos les moleste”, ha afirmado ante los aplausos de los presentes.