Nacho Cano habla sin tapujos de cuál es su ideología: "Y cada uno que piense lo que quiera"

“Ahí me quedo. Yo siempre he tenido y tengo amigos en la izquierda y en la derecha. He sido muy fan y amigo”, ha explicado cuando Herrera le ha dicho que en Malinche seguro que hay artistas de toda ideología, algo que Cano ha negado.

“En Malinche casi todos los artistas son de izquierdas porque les han dicho que si no, no van a trabajar. Casi todos son de izquierdas. Yo he vivido 10 años en Miami, tenía un centro de yoga con 20.000 socios, de esos casi 8.000 eran venezolanos o cubanos, imagínate la situación, las historias que he oído de los que es ese tema”, ha proseguido.

“Si me preguntas si soy de izquierdas te voy a decir que no y si me preguntas si soy de derechas te voy a decir que no también. Yo soy yo. Confío en las personas y una persona maravillosa puede ser de izquierdas o de derechas. Su pensamiento ideológico no me importa, me importan los hechos. Y te digo que vengo de esa raíz, pero mira lo que me decía mi padre. Y cada uno que piense lo que quiera”, ha sentenciado.