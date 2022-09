Nacho Cano: "Igual me pone cachondo que me ataquen"

Once años ha estado el músico madrileño preparando el musical que cuenta la historia de amor entre la indígena Malinche y el español Hernán Cortés, y este 7 de septiembre, fecha fetiche para el excomponente de Mecano, el musical ya es una realidad. “Es el culmen de uno de los trabajos de mi vida”, ha recalcado el productor.

La presentación ha empezado con una canción sobre la conquista de México interpretada por el elenco del musical, un 95% español, con una protagonista mexicana y una leve presencia casi testimonial latinoamericana y africana, aunque el productor destaca el “mestizaje” del reparto.

Con respecto a algunas de la críticas recibidas en estos últimos meses, como la construcción de la famosa pirámide azteca en un terreno cedido por el ayuntamiento o la salida de Chanel del proyecto por incompatibilidad profesional, como ella misma contó, Cano tiene claro que lo único que puede hacer es asumirlo. “Cuando a mí se me ataca, que pasa a veces, no me gusta. A nadie le gusta que le disparen, pero si estás ahí y llevas más de 42 años haciendo esto profesionalmente, lo que hago es que vuelvo al pasado y miro y digo: ’Igual me pone cachondo que me ataquen”, se ha defendido.

“Estoy pagando 150 nóminas en puestos de trabajo, creo que los que me atacan no pagan ni una”, destaca. “El ataque debe de hablarse ahora, hasta ahora todo han sido especulaciones”, ha señalado, aunque ha asegurado que no ha pensado a tirar la toalla. “Obstáculo conmigo mismo por mantener este proyecto 11 años con inversores y ayudas, y seguir para delante”, ha indicado.

Con respecto a las críticas por apropiación cultural o porque se romantice la invasión española, el productor ha recalcado que no es un caso aislado. “Las recibieron Jesucristo Superstar, Evita... Recibiremos críticas como cualquier musical con componente histórico, pero es importante que la gente lo vea porque el mundo es como es por lo que pasó allí”, ha justificado. “Ese mestizaje, esa interacción dio lugar a eso. Es preferible aceptarlo en positivo que en negativo”, ha añadido.

El apoyo del gobierno de Madrid

Al ser preguntado por el apoyo público que ha mostrado por Isabel Díaz Ayuso, el excomponente de Mecano ha querido desmentir cualquier relación más allá de una relación profesional.

“La apoyé porque ella y su equipo, Marta Rivera de Ciudadanos, mantuvieron los teatros abiertos en pandemia. Algo que no pasó en Nueva York ni en Canadá y mis inversores pudieron pagar los sueldos”, ha detallado. “Fue un gesto de agradecimiento personal, sino hubiera sido así tendría que haber echado a gente fuera”, ha añadido.

Cano, sin embargo, ha calificado que el “ataque de sus enemigos” fue “desmedido”. “Se habló mucho de que yo quería hacer algo en otro espacio por ella, cuando eso lo gestionaba entonces Begoña Villacís, que es de Ciudadanos. Era todo mentira”, ha sentenciado antes de cargar contra sus críticos. “Aquí se tiran piedras por todos lados y no se dice nunca nada. Me han dado caña por ser como soy y voy a seguir siendo”, ha zanjado.