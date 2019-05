“Que suerte que hayas nacido en una España libre y democrática y no en la que me tocó vivir a mí”, dijo al ganador del concurso de TVE, un joven bailarín que desde el primer momento contó con el apoyo de sus progenitores.

Ahora, una semana después, el director del ballet del Teatro Mihailovsky, en San Petersburgo (Rusia), ha explicado en una entrevista para El País lo que le empujó a decir aquello.

“Yo no quería hablar de mi homosexualidad. Quería hablar de mi niñez. Durante todo el programa pensaba en la pena de todo lo que yo me había perdido porque mi padre nunca me preguntó cómo me iban las clases. Pasé la infancia avergonzado de lo que era”, asegura.

Duato afirma en la entrevista que “lo peor es que tu padre se avergüence de ti”: “No lo culpo a él, no culpo a mi familia. Culpo a la dictadura y a aquella España. Mi padre era afable y simpático. Pero era presidente de Acción Católica, fue gobernador civil, venía de una familia conservadora y tener un hijo que quería ser bailarín y al que ya veía con aquel ramalazo...”.

Según cuenta, fue el hecho de ver a aquellos padres de los concursantes apoyando a sus hijos lo que le removió: “Cada minuto me traía a la mente la imagen de mi padre avergonzándose de mí. Muchos niños vivimos ese trance”.