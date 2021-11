Nacho Guerreros revela que estuvo un año sin hablarse con otro actor de 'La que se avecina'

Nacho Guerreros ha acudido como invitado a Sobreviviré, el programa de Nagore Robles en Mediaset. El actor, conocido por su papel de Coque en La que se avecina, ha revelado que estuvo un año sin hablarse con Pablo Chiapella.

Chiapella es uno de los rostros más conocidos de la ficción de los hermanos Caballero para Mediaset en la que da vida a Amador, uno de los personajes que suele llevar el peso de la trama en la mayoría de episodios.

Ahora, Guerreros ha contado que estuvo un año sin hablarse con él “por una tontería que podríamos haber arreglado los dos”. Ha señalado también que esto “pasó hace muchos años” y desde entonces siguen siendo buenos amigos.

″Él lo pasó muy mal y yo también. Era muy desagradable, queriendo tanto a una persona, estar con él y no dirigirte la palabra excepto cuando tienes que actuar”, ha explicado antes de añadir que lo adora.

También ha contado que en una ocasión se rompió el peroné mientras rodaban en el monte en 2016: “Fue un Annus horribilis. Me fracturé el peroné saltando, me senté encima del peroné y yo hostia. Un dolor que casi me desmayo”.

Ha proseguido diciendo que estuvo tres semanas de baja y que no pudieron adaptar el guion a su fractura porque el último capítulo de la serie ya estaba rodado. Para evitar los fallos de raccord, los directores usaron planos medios para que no se le viese la pierna.