Nacho Vidal confiesa la enfermedad que sufre realmente: "Lloraba solo de dolor, incluso con la morfina"

El actor porno Nacho Vidal ha publicado un vídeo de YouTube en el que desmiente que padezca VIH y confiesa la enfermedad que tiene realmente, llamada síndrome de Reiter.

El intérprete asegura que lo único que ocurrió es que tuvo un falso positivo en una prueba del sida y admite que lo pasó mal cuando se publicó que tenía esa enfermedad.

“Yo estuve encerrrado en mi casa como cuatro meses. Estuve dos semanas sin poder dormir. Iba todos los días a médicos diferentes, ninguno me pudo decir qué tenía y me daban pastillas para el dolor, como el Nolotil, que me lo bebía como agua”, subraya.

Vidal reconoce que la enfermedad que sufre realmente es el síndrome de Reiter, algo que él padecía y no sabía. “Cogí una gripe muy fuerte de 39 o 40 y estuve una semana que no me bajaba. Compré medicina porque pensaba que era una gripe estomacal porque también iba mucho al baño, pero la fiebre no me bajaba”, cuenta en el vídeo.