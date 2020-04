Nacho Vidal dice en 'Sálvame' que no entiende los aplausos de las 20.00 y en Twitter se lía

El actor porno Nacho Vidal se ha convertido en trending topic en Twitter este martes tras asegurar en Sálvame que no entiende por qué los españoles aplauden a las 20.00 a los médicos, ya que, según él, simplemente están haciendo su trabajo y se pagan impuestos para eso.

“Aplaudir algo a lo que tenemos derecho y por eso pagamos impuestos... aplaudimos a todo aquello por lo cual pagamos unos impuestos, por lo cual tenemos derecho. Yo no sé de quién salió la idea de salir a aplaudir a las ocho de la tarde a todas estas personas que están haciendo su trabajo. Así que cuando yo acabe mi trabajo, por favor, también que me aplaudan”, ha argumentado.

La opinión de Nacho Vidal no ha gustado a Jorge Javier Vázquez, que le ha recordado que los sanitarios se están jugando la vida y él no. ”¿Y qué pasa con toda esa gente que no tiene balcón para aplaudir? ¿Quién los está ayudando?”, ha preguntado el actor.

Vázquez ha subrayado que no se puede entrar en esa dinámica y se ha negado a quitar valor a los sanitarios. “Es que nosotros tenemos derecho porque pagamos impuestos y están haciendo su trabajo”, ha repetido Vidal.

El presentador ha vuelto a contraatacar recordando que durante muchos años se ha dotado de menos recursos a unos sanitarios que deberían “estar mejor pagados y en mejores condiciones”.

“Pero están trabajando, algo que gente en casa no tiene el derecho”, ha insistido Nacho Vidal, a lo que Vázquez ha replicado: “Pero están trabajando en unas condiciones que no deberían estar trabajando”. Pero el actor no salía de sus trece: “Pero es su trabajo”.

En Twitter, las palabras de Nacho Vidal han generado mucha indignación y reacciones como estas: