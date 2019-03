"Nací gay y estoy muy orgulloso de serlo": el encontronazo en 'Espejo Público' entre un político de Cs y el último fichaje de Vox

“Considera que yo tengo que ir a una terapia y decía que él educaría a su hijo. Yo le digo que lo mejor es que lo acepte, esto no se trata de decidir si soy gay o no, yo nací gay y estoy muy orgulloso de serlo, igual que de ser español”, ha afirmado Sarrión.

“Estuve en Colón pidiendo elecciones para echar al señor Sánchez, pero no para que llegue gente como usted, sino Albert Rivera, que apuesta por la igualdad de los ciudadanos. Usted nos quiere imponer terapias”, ha continuado Sarrión.

Tras las palabras del miembro de Ciudadanos, Paz le ha devuelto el ataque: “El truco de la homofobia es el que tienen ustedes para demonizar a la gente. Está partiendo de un principio totalitario que si alguien no está a favor de algo parece una fobia. Que no me guste que mi hijo sea homosexual no quiere decir que yo les tenga miedo”.