"Nada nos detendrá": el último mensaje de la exmilitar pro-Trump muerta en el Capitolio

El diario The New York Times ha investigado sus redes y sostiene que sugieren que cada vez se sentía más cercana al pensamiento de QAnon , una asociación de conspiranoicos. La mujer retuiteó una publicación que prometía un levantamiento violento que conduciría a la segunda toma de posesión de Trump, si se producía un “robo”. “Nada nos detendrá”, escribió en Twitter el día antes de su muerte. “Pueden intentarlo y probarlo, pero la tormenta está aquí y está descendiendo sobre DC en menos de 24 horas…. de oscuro a claro!”, añadió.

Los manifestantes pro-Trump que asaltaron el Capitolio el día de Reyes sabían de las consecuencias que podían tener sus actos. No era la suya una protesta convocada para quedarse en cuatro gritos a las puertas. Lo demuestran los mensajes lanzados por algunos de los componentes de esa masa armada y variopinta, con tintes de revolución, de golpe y hasta aires de martirologio.

Su tuit no es el único que demuestra la mentalidad de los manifestantes. Así, tenemos a Richard Barnett, el hombre que ocupó el despacho de la presidenta demócrata de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi . Dijo en su Facebook antes de la protesta que estaba preparado para una “muerte violenta”. O sea, sabía que iban a superar líneas rojas en su marcha.

Rioter takes over Nancy Pelosi’s desk - Saul Loeb/Getty pic.twitter.com/OMC7B8zWIR

El sábado pasado, Barnett, de Arkansas, criticó a Pelosi en la citada red, era su objetivo. La atacó por usar el término “nacionalista blanco” como un “término despectivo”, a su entender.

“Yo soy blanco. No se puede negar eso. Soy un nacionalista. Pongo a mi nación en primer lugar. Así que eso me convierte en un nacionalista blanco”, escribió Barnett en una página que mantuvo bajo un seudónimo, antes de agregar que las personas que no eran nacionalistas deberían “sacar la mierda de nuestra nación”.

Solo cuatro días después, Barnett fue fotografiado sentado con los pies en alto sobre un escritorio en la oficina de Pelosi en el Capitolio. “Dejé una moneda de 25 centavos en el escritorio, porque no soy un ladrón”, dijo luego a la cadena 5News. Todo un detalle.