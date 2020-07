La gran trampa que nos tiende la superstición religiosa no es otra que la de limitar la vida a una preparación para bien morir. Lo que pudiera ser pasión, exceso, peligro, placer… lo contaminan de miedo los guardianes de la fe, vendiéndonos un billete falso para un viaje a la nada.

Quizás llevados por esa premisa, he conocido a algunos que se murieron muy despacio. Tardaron años en morir y, por más cariño o admiración que sintiera por ellos, llegó el momento en que se me iba la vista al reloj, como cuando espero a la novia remolona columpiando los prismáticos y abanicándome con el programa de las carreras de caballos.

Cuando se vive de verdad, se muere deprisa, y con los bolsillos vacíos, porque nada es necesario para morir.

Juan Marsé vivió lo suyo y ha muerto por sorpresa. Me ha avisado un chivatazo de la radio y he maquinado “¡si no es más que un niño!”. En el retrovisor de la memoria he vuelto de nuevo a sus aventis: historias inventadas a partir de lo cotidiano que entretuvieron nuestra niñez y de las que todos, menos él, que era mucho más sabio, nos deshicimos con vergüenza tras echar el primer polvo.

Nada para morir fue el título de uno de sus primeros cuentos publicados. Con él ganó el premio Sésamo, y quiero creer que fue su lema mientras estuvo aquí.

En su imaginación, los vecinos siguieron siendo malhechores; los rateros, héroes; los policías, piratas; los traidores, tenderos. Nos entregó sus fantasías a cara descubierta: la del charnego que creyó poder conquistar a una niña bien fingiéndose resistente; la del barrio sumido en una conspiración que terminó siendo cierta; la del cine en que los muertos se negaban a serlo… reflejos de una Barcelona canalla y currante que todavía resiste bajo las capas de barniz moderno y desmemoriado con que la reciclan.