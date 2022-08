Nadal aclara una pregunta y hace una reflexión sobre su temporada que hay que escuchar

Rafa Nadal comenzó con fuerza su andadura en el cuarto y último Gran Slam de la temporada, el US Open. En su regreso a la pista central de Nueva York, el balear remontó y venció a Rinky Hijikata , australiano de 21 años y 198º del mundo.

Pero Nadal no solo es noticia por lo que hace dentro de una pista de tenis, también por todo lo que le rodea y dice fuera de la misma.

“No he perdido ningún partido, pero no gané los tres torneos, así que... De alguna manera, sí, fue aún más difícil”, afirmó Nadal, que reconoció que para él “retirarse es mucho más difícil que perder” porque “el deporte se trata de ganar o perder, no de retirarse”.