Nadal gana el Open de Australia y se convierte en el tenista con más 'Grand Slam' de la historia

WILLIAM WEST via Getty Images Rafa Nadal celebra su victoria en el Open de Australia.

Hasta hace solo unas semanas, muy pocos hubieran apostado por ver a Nadal triunfando en Melbourne, en un torneo marcado por la polémica de Nole por unas irregularidades en su entrada en el país que se saldaron con su deportación . No obstante, el desenlace del pulso de Djokovic al Gobierno de Australia derivado de su negativa a vacunarse supuso un cambio radical en la lista de favoritos a llevarse el Open de Australia. Y así fue como los ojos volvieron a posarse sobre un Nadal que no defraudó.

Le ha permitido romper también una suerte de maldición creada sobre la tierra batida de Roland Garros en 2021, cuando Nole destronó a Nadal tras imponerse en una durísima semifinal , en el que se presumía como el gran momento de la carrera deportiva del de Manacor. Desde entonces, comenzó el meteórico ascenso de un Djokovic hasta la primera posición del ranking mundial, a pesar del freno que supusieron su caída en la Olimpiadas de Tokio y en la final del US Open .

Una gesta que no sólo le ha permitido levantar el trofeo del abierto australiano sino poder romper el empate que mantenía con el serbio Novak Djokovic y el suizo Roger Federer.

Pero el español no se rindió y respondió venciendo por (6-4) los dos siguientes sets para llevar el partido a la quinta y definitiva manga.

Tim Clayton / Corbis via Getty Images Novak Djokovic y Rafa Nadal se saludan en la semifinal de Roland Garros de 2021, en la que venció el serbio.

El futuro de Nole y la ausencia de Federer

Si algo ha determinado que Nadal pueda convertirse en el tenista con más Grand Slam de la historia es lo que le ha sucedido a sus dos máximos rivales. La decisión judicial que tomó la Corte Federal de Australia sobre Novak Djokovic a comienzos de enero no solo le ha impedido seguir a corto plazo en la lucha con Nadal por hacerse con más grandes. Se le ha complicado mucho su futuro en próximos torneos.

Aunque todavía hay posibilidades de revertirla, la sentencia impide que Djokovic vuelva a territorio australiano durante tres años, es decir, tres oportunidades perdidas de competir en el abierto de Melbourne. Y, tan solo un día después de que el serbio tomase el avión para salir de Australia, Francia rectificaba y anunciaba que no podría jugar este año en Roland Garros si no se vacuna. Por eso, muchos se hacen ya la gran pregunta de dónde podrá jugar Nole en 2022 si no acaba dando el brazo a torcer para recibir los pinchazos de la vacuna contra la covid.

El caso del histórico rival de Nadal Roger Federer es muy distinto. El suizo lleva prácticamente desaparecido de las grandes pistas los últimos dos años. Con 40 años, ha venido acusando el desgaste físico y desde 2019 se ha sometido a tres operaciones de rodilla.

Si la gran pregunta sobre Nole es dónde podrá jugar, la cuestión con Federer es cuándo. El genio de la hierba ha manifestado su deseo de regresar a su campo de juego natural, el torneo de Wimbledon que se librará el próximo verano. No obstante, el propio tenista ha reconocido que es “difícil” aunque haya una “pequeña oportunidad”. Si no llega al abierto inglés, su otra opción pasaría por EEUU. Sin embargo, son pocas las expectativas de que pueda poner las tablas con Nadal en el número de grandes títulos.