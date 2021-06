Rafa Nadal no participará en los Juegos Olímpicos ni en Wimbledon

Rafa Nadal no estará en Tokio ni en Londres. El tenista español ha anunciado que no participará en las próximas ediciones de los Juegos Olímpicos y del Torneo de Wimbledon. Su objetivo será el de prepararse para la gira de verano del otro Gran Slam, el US Open.

Lo ha hecho a través de un mensaje en su cuenta personal de Twitter en la que ha indicado que “es una decisión que nunca resulta fácil de tomar y tras escuchar mi cuerpo y hablar con mi equipo entiendo que es la decisión acertada con el objetivo de alargar mi carrera deportiva”.