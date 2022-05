Rafa Nadal se sale de su tono habitual para responder a esta pregunta sobre Carlos Alcaraz

“No lo sé. No puedo estar hablando todo el día de lo que puede ser o de lo que será. No me acuerdo de cómo era yo con 19”, ha afirmado el de Manacor tal y como ha recogido EFE.

Sobre su papel en Roma, Nadal ha explicado que después de su lesión va poco a poco y no piensa en disputar una hipotética semifinal contra Djokovic porque no contempla el torneo a “largo plazo” ya que está más centrado en el “día a día”.

“Si me enfrentara a Djokovic sería una gran noticia porque significaría que he ganado varios partidos, pero no me preocupa tanto el torneo a largo plazo como me preocupa el día a día”, ha declarado a EFE en rueda de prensa tras su victoria contra el estadounidense John Isner en segunda ronda.