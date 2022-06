Nadal luchará por su 14º Roland Garros por la retirada de Zverev en medio de un duelo épico

Tres horas imposibles de olvidar

No empezaron bien las cosas para el mallorquín, que perdió el saque inicial y se vio 0-2 de inico. ‘Sascha’ Zverev era imbatible en su saque, el gran fuerte del gigantón alemán, que no dio opción hasta ponerse 2-4. Claro que enfrente estaba el amo y señor de la tierra batida, conocido por resistir hasta límites difícilmente soportables para un humano común. Fuerte en su servicio se puso 3-4 y en un ejercicio de resistencia, se aprovechó de varios errores no forzados de Zverev. Momentos duros para el número 3 del ranking, que se vio la primera manga casi ganada y pasó a concederle tres bolas de set con el 5-4. Nadal no pudo aprovecharlas y, luego de dos juegos sin sorpresas, todo se jugó al tie-break.