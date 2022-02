Lo que nadie te cuenta sobre el sexo después de los 50 años

Hace unas pocas semanas, mis amigas y yo fuimos a ver la obra Is There Still Sex in the City? [¿Sigue habiendo Sexo en Nueva York?], escrita y protagonizada por la propia Candace Bushnell . Hace años, mi grupo de amigas y yo formábamos nuestro propio grupo de mujeres atractivas al estilo de Sexo en Nueva York.

Lo único que me contaron a mí sobre la menopausia eran los sofocos. Y yo pensaba: “Bueno, me acaloraré un poco de vez en cuando y ya. No será para tanto”. Adelantemos el tiempo hasta los 54 años, recién divorciada, en mi primera cita con un hombre muy mono y divertido. Cualquier mujer de 50 años sabe lo raro que es eso.

En parte, me siento aliviada, pero estoy sudando tanto que me entran ganas de arrancarme la ropa. Voy corriendo al baño y me doy cuenta con horror de que se me ha encrespado el pelo, se me ha corrido el maquillaje y me han salido manchas rojas por la cara. Intento arreglar el destrozo, pero me siento como un gato empapado cuando vuelvo a la mesa. Ese es el marrón número 1.