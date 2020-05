"Nadie dice nada": Raphael muestra su indignación en 'El Hormiguero' ante la gestión del coronavirus en Madrid

“Hay una situación de muchísimo contagio que no es como en otras comunidades”, concluyó el presentador. “No es Canarias o Ibiza”, señaló el cantante. Motos dijo que “la presión económica a veces puede provocar más daños que el coronavirus” pero que la clave está en buscar un equilibrio, ante lo que el cantante guardó silencio.

El artista, que es población de riesgo por edad y por estar transplantado del hígado, recalcó que la gente “no es consciente” de lo que es la enfermedad por cómo se están comportando y recalcó que ni siquiera los expertos explican qué es. “No se sabe qué es y ahí está la cuestión que no lo sabemos ni nos lo explican. Es tremendo”, explicó. Tras esto, Raphael mostró su indignación con la falta de explicaciones por parte de la Comunidad de Madrid tras la dimisión de Yolanda Fuentes como directora de Salud Pública.

El presentador trató de redirigir el tema hacia los comportamientos incívicos de la población y la ruptura de la distancia de seguridad, algo que entristece al cantante. “Estoy un poco triste porque estoy viendo la televisión y es tremendo que la gente no quiere darse cuenta. Parece que no va con ellos. No es tan difícil guardar una distancia”, recalcó. “Estamos en San Fermín, todo el mundo corriendo, todo el mundo en la calle”, bromeó.

Raphael recordó también que las indicaciones de los médicos son para cumplirlas y cómo llevó él a rajatabla las indicaciones tras ser transplantado de un hígado en 2017. “Yo sabía lo que iba a ser mi vida. Llevo 18 años cantando por el mundo y no me ha pasado nada. Tengo que hacer lo que me dejan hacer. Si le dicen que esté a dos metros, vaya a dos metros. El bien es para usted, es quien va a pagar el pato”, explicó.