Nadie está marginado en esta escuela británica

¿Cuál ha sido su momento más complicado?

Sin duda fue oír a niños y padres coreando “Despidan al señor Moffat” a la salida del colegio. Fue horrible. No se lo desearía a ningún profesor.

¿Cómo ha afrontado los ataques que le han dedicado?

El colegio ha contratado un asesor para mí y me parece estupendo. Lo veo una vez a la semana. Me ha venido muy, muy bien. Y el personal del colegio se ha mantenido muy estable. También veo que No Outsiders funciona en otros colegios de todo el Reino Unido. Todas las semanas voy a un colegio distinto a impartir un taller, y cada vez se suman más, porque funciona.

Y sí, vale, ahora estamos teniendo problemas en mi colegio, pero solo es un colegio y hay cientos de colegios en los que no están teniéndolos, así que seguimos adelante. A los niños les encanta No Outsiders. Creen de verdad en su significado.

¿Tiene algún tipo de simpatía por las familias que se oponen al programa?

Yo no usaría la palabra simpatía, pero comprendo de dónde vienen. Escogí este colegio de forma deliberada hace cuatro años, consciente de que tal vez habría desafíos.

La gente utiliza eso como crítica, pero a mí me parece algo positivo porque quiero lograr un cambio, de modo que me involucré con los ojos bien abiertos, absolutamente convencido de que lograríamos encontrar un modo de avanzar juntos, sin duda. No voy a dejarlo.

¿Alguna vez ha pensado en rendirse?

Sí, he tenido mis momentos. Claro que he vacilado, pero creo que eso te hace darte cuenta de por qué este trabajo es tan importante. Lograr un cambio no siempre es sencillo y así es como lograremos que la sociedad avance para que todos sean bien recibidos y todos tengan algo que aportar. Estas protestas no hacen sino demostrar por qué es tan importante esta labor en los colegios.

¿Cuál es la lección más importante que ha aprendido?

He aprendido a no dormirme en los laureles y a estar alerta porque esto no lo vi venir. Llevo una cinta arcoíris alrededor del cuello todos los días. Todo el mundo sabe que soy gay, así que pensaba que no habría ningún problema. Pensaba que todo iría bien, pero se torció muy rápido.

¿Qué diría a los niños LGTBQ que han visto estas protestas o han leído sobre ellas?

Les diría: “No tengáis miedo”. Hay una pequeña mayoría que no está de nuestro lado, pero hay muchísimas más personas que sí. Ojalá pudiera mostrarles los miles de mensajes que he recibido. Mi colegio ha recibido alrededor de cien postales y cartas de desconocidos de todo el mundo diciendo: “Estáis haciendo un trabajo estupendo, seguid así”.

¿Cómo fue el colegio para usted?

Muy difícil. No había referentes. No había personas LGTB en la tele siendo gais sin más y siguiendo con normalidad con sus vidas. De niño buscas quién vas a ser o con quién te sientes identificado y te das cuenta de que no eres como los otros chicos. Realmente te sentías marginado. Salir del armario en el colegio no entraba en mis planes, no era posible.