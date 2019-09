"¡Nadie me cree!": la incómoda pregunta de Andrea Ropero que deja a Rita Maestre con cara de 'ya está bien'

La colaboradora de El Intermedio -de laSexta- Andrea Ropero ha dejado a Rita Maestre, concejala de Más Madrid en el Ayuntamiento de la capital, con cara de pocos amigos cuando le ha planteado la (inevitable) pregunta de si va a ir en las listas del candidato a la presidencia del Gobierno por Más País en las próximas elecciones del 10-N, Íñigo Errejón.

“Las candidaturas se organizan en torno a una persona que es la que va a los debates, la que se pone en los carteles electorales, y esto no es en nuestra organización, eso es en todas, y por supuesto acompañando a Íñigo Errejón se elegirá a un equipo de hombres y mujeres que tengan buenas ideas en todo el territorio para llevarlas al Congreso”, ha defendido Maestre, antes de que Ropero le pusiese sobre la mesa la inevitable cuestión: “Pero ha habido mucha incertidumbre con los nombres que van a incluir esas listas... ¿Va a ir usted?”.

En ese punto, el rostro de Maestre dibujó una sonrisa forzada acompañada de un argumento: “Yo ya he dicho que no. Es un ‘no’ rotundo, y lo he dicho muchas veces pero... ¡nadie me cree! De hecho lo llevo diciendo desde hace años.... me preguntan ‘cuándo vas a dar el salto’. Pues no lo he querido dar y no lo voy a dar”, ha esgrimido, visiblemente cansada del asunto.