Nagore Robles comparte una foto nada habitual con un potente mensaje: "Esta también soy yo"

Con su foto, Robles pretendía mandar un potente mensaje sobre la necesidad de llorar y desahogarse y no avergonzarse por ello.

“Así me quedé después de llorar, de llorarte y llorarme. Estoy bien, solo que a veces necesito desahogarme y soltar lo que suelo dejar en el fondo con peso, para que no suba a la superficie. A veces porque no tengo tiempo y otras porque no es el momento”, ha empezado diciendo.

La presentadora ha señalado que a veces llora “pensando en personas, en cosas bonitas del presente o en recuerdos guardados en el corazón”. “Lloro con fuerza, me abrazo como una niña pequeña, volviendo a esos momentos llenos de amor. Esta también soy yo, quería compartir esta foto y mostrar que las lágrimas son tan necesarias como las risas, y en la redes también. Cómo decía Laurentino: ’Hay que llorar”, ha concluido.

Su mensaje de normalización ha recibido numerosos mensajes de apoyo entre sus seguidores y ha recibido más de 95.300 me gusta.