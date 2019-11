Nagore Robles publica una foto de pequeña junto a un intrigante mensaje: "Hoy mis ojos están tristes"

Nagore Robles, una de las colaboradoras más conocidas de GH VIP y de Telecinco, ha colgado en su perfil de Instagram una imagen de pequeña acompañada de una profunda reflexión.

En la publicación, la vizcaína se ha puesto nostálgica y ha recordado momentos felices junto a su familia y lo necesario que han sido y son para ella.

“Le doy vueltas a lo hablado en la comida mientras estoy volando rumbo a... no se porqué hoy me cuesta tanto decir mi casa, qué curioso. Cada vez me gusta más visitar a mi familia, me siento tranquila y protegida a pesar de que no siempre salgo ilesa. Vuelvo a Madrid blandita, con nostalgia y lágrimas en los ojos por que no quiero ser adulta cada día, ni independiente, fuerte, responsable y valiente. A veces necesito llenarme de ellos hasta agotarme y regresar a mi rutina huyendo”, ha explicado.

Robles ha asegurado que se haría “una bolita” y le contaría a su madre “cualquier mentira para no ir a trabajar, tal y como lo hacía de niña para no ir al cole”. “Mi madre me traería a la cama una bandeja con mi comida favorita y me llenaría de besos la cara hasta casi asfixiarme. Volver al pasado por un día”, ha continuado.