Nagore Suárez, la joven que está detrás de la historia de misterio que lleva más de 7,5 millones de impresiones en Twitter

“Estoy pasando la cuarentena con unos amigos en casa de uno de ellos. Mucho parchís, muchas risas y maratones de películas. Pero esta mañana, cuando nos hemos levantado, uno de ellos no estaba. No sabemos qué ha pasado, pero creo que no se ha ido voluntariamente. Abro hilo”, así ha sido el inicio de la historia de misterio que ha mantenido en vilo a miles de personas en Twitter el pasado fin de semana y que alcanza ya más de 7,5 millones de impresiones.

No, no se trata de La Ratonera, la famosa y exitosa novela de Agatha Christie. Detrás de estos tuits está Nagore Suárez, una joven madrileña de 26 años que ya tiene experiencia en lo de arrasar en esta red social. Antes había conseguido acumular una buena cantidad de interacciones con dos historias, una de ellas le permitió ganar dos premios en la feria del Hilo, pero reconoce a El HuffPost que no se esperaba el éxito de esta la novela viral de la cuarentena.

“Siempre que empiezo un hilo pienso que no va a tener muchos retuits. Siempre pienso que con que llegue un poco a la gente que me sigue voy a ser feliz, pero la verdad que los tres que he escrito se han hecho virales... pero en este en concreto estaba alucinando. No sabría decir cuál es la clave del éxito porque siempre pienso que no va a pasar”, cuenta Suárez después de un fin de semana intenso de trabajo en el que las notificaciones le llegaron a bloquear el móvil.

El hilo, aunque lo tenía pensado de antes, lo adaptó a la actualidad y lo comenzó el viernes. La propia Nagore se situó junto a unos amigos en la casa rural de uno de ellos, Andrés, para pasar la cuarentena. Ese día presentó a los protagonistas, como si fueran las cartas de los personajes del Cluedo, que le hizo su amiga Verónica Ratero. “Era un poco la idea de jugar en la vida real”, afirma.