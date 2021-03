El mundo acuático de Naiads

¿Cuántas personas forman parte del equipo de Naiads?

Cuando comenzamos, el equipo lo componíamos cuatro personas, cuatro amigos que habíamos estado nadando juntos durante muchos años. Entonces, cuando llegó el momento de expandirse, llamé a dos chicas más jóvenes que había conocido hace muchos años y ellas llamaron a sus amigas, y así sucesivamente. Actualmente somos doce miembros y esperamos seguir creciendo.

¿Cuándo y cómo empezó este proyecto? ¿Quién fue tu inspiración para crear Naiads?

Fui miembro del equipo nacional griego de natación sincronizada durante más de cinco años. Incluso entonces, creía que la natación sincronizada no era solo para competiciones, sino que debería ser algo así como ballet, una danza artística, un arte, una actuación.

A lo largo de los años, me di cuenta de que una actuación de natación sincronizada era entretenimiento. Sabía que en otros países había nadadores sincronizados profesionales que actuaban en eventos, y eso es lo que quería hacer. es quién. En 2016, con mucho trabajo y un poco de suerte nació Naiads. Naiads es el equipo de mis sueños, la actuación de mis sueños, mi oportunidad de nunca salir del agua, ser yo como artista.

¿Cuánto tiempo llevas practicando la natación sincronizada?

Empecé a nadar sincronizada en segundo grado y no he parado desde entonces. Ahora tengo treinta años y no he dejado de nadar. Pero esto no soy solo yo, también se aplica a las otras chicas. Para ser un buen nadador sincronizado, es necesario comenzar a practicar en los primeros años de la escuela primaria, se necesita tiempo para comprender la parte técnica de este deporte. Por supuesto, hay algunas excepciones, pero la mayoría de nosotros seguimos ese camino.

¿Cuándo sentiste que querías dedicarte a la natación sincronizada?

Desde siempre me apasionaba nadar en el mar y cuando iba a la playa nunca quería irme. Siempre tuve una sensación de libertad única en el agua y quería disfrutar de esa sensación tanto como pudiera. Siempre me gustó bailar y cuando era niña mi madre me inscribió en una escuela de ballet, pero pronto nos mudamos y dejé de hacerlo.

Nuestra nueva casa estaba cerca de un centro de natación y en ese momento recuerdo haberle dicho a mi madre que nadar solo durante el verano no era suficiente, también quería nadar en el invierno. Entonces, el primer año que fui a la piscina solo tenía cinco años, vi a los nadadores sincronizados, a las chicas bailando en el agua escuchando toda esa música maravillosa y bailando de forma hermosa. El resto ya te lo puedes imaginar.

¿Qué tipo de eventos suelen solicitaros?

Al principio pensé que los eventos corporativos serían nuestra subsección principal, pero a lo largo de los años resultó que nuestra mayor demanda está en las bodas. Las parejas quieren que su boda sea inolvidable y tener un espectáculo de natación sincronizada definitivamente deslumbra a sus invitados.