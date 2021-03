Naím Thomas explica por qué no ha acudido al funeral de Álex Casademunt

La muerte de Álex Casademunt a los 39 años en un accidente de coche ha conmocionado a todos los concursantes y espectadores de la primera edición de Operación Triunfo.

Este jueves, casi todos sus compañeros de edición se desplazaron hasta Barcelona para dar el último adiós a uno de los concursantes más carismáticos y queridos del talent show que cambió para siempre la historia de la tele.

Naím Thomas ha contado en un post en Instagram por qué no ha podido acudir al entierro de Casademunt. El cantante ha querido abrirse en canal en un texto en el que ha hablado de los numerosos problemas por los que ha pasado en su vida.

“Necesito sacarlo fuera. Nadie sabe lo de nadie. Nadie conoce cuán hondo te llegan las cosas. Yo soy una persona fuerte. He salvado la vida de mi madre en pleno ictus, he tirado emocionalmente de mi familia tras el fallecimiento de mi hermana, he apoyado a mis padres cuando mi hermano se suicidó”, ha empezado diciendo en una dura carta.

“Soy la típica persona que, cuando el barco se hunde, yo lo salvo, y una vez salvado, se queda en estado catatónico durante dos semanas sin decir una palabra. Da igual cuánta relación puedas tener con una persona eso no quita cuánto te afectan las cosas. Nadie tiene derecho a juzgarlo”, ha proseguido.

Sobre el motivo de ausencia en el funeral, Thomas ha afirmado que no ha podido ir a Barcelona “entre otros motivos, porque tengo trabajo todos estos días y no puedo hacer un paréntesis”.

En las últimas líneas de su emotiva carta, el cantante le traslada todo el amor del mundo a la familia del fallecido y ha expresa que le hubiese gustado estar allí junto a sus compañeros.