Nancy Pelosi lidera en Madrid la resistencia climática de EEUU pese a Trump: "Seguimos adelante"

Estados Unidos no tiene a su presidente en la Cumbre del Clima en Madrid porque no cree que exista la crisis climática. Por eso Donald Trump no ha enviado más que una delegación que se encargará de “defender los intereses de su país”. Pero eso no significa que los estadounidenses sigan al líder delpaís. Más bien al contrario. De hecho, este lunes han tenido una representación más que visible: Nancy Pelosi. “Seguimos adelante. Estados Unidos sigue adelante”, ha reiterado la presidenta de la Cámara de Representantes de EEUU.

Así lo ha manifestado Pelosi en un encuentro con la prensa encabezando una delegación de congresistas estadounidenses que trata de paliar la ausencia de Trump, que ha iniciado los trámites para sacar a Estados Unidos del Acuerdo de París.