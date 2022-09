Tamara Falcó explica el origen de la frase del "nanosegundo en el metaverso"

Carlos Lopez Alvarez Tamara Falcó en su programa en 'El Hormiguero'.

Tras su aparición días después de conocerse la infidelidad de Íñigo Onieva, Tamara Falcó siguió dando detalles este jueves sobre cómo conoció el engaño del que iba a ser su marido en El Hormiguero (Antena 3).

Primero relató la llamada que recibió de su madre advirtiéndola sobre las imágenes de Onieva con otra mujer en el festival Burning Man. “Mi madre me llama en el coche y me dice ‘Tamara, se está montando una’. Y yo le dije ‘mami, no te preocupes que es de 2019’. Ella dijo ‘pues tenéis que decirlo porque os está persiguiendo todo esto, tenéis que decir algo’. Y dice Íñigo ’no te preocupes Isabel, sin problema”, recordó la socialité.

Publicidad

Falcó también trató de calmar a Preysler cuando ella le dijo que había más imágenes comprometedoras del ingeniero. “Si no es de 2019 va a salir. Así que es cuestión de esperar. Mientras, te pido que a Íñigo, que es mi prometido, tú le creas a él frente a otra gente y si no, no te preocupes que voy a tomar la decisión correcta”, le dijo.

Al enterarse de todos los detalles fue cuando decidió dejarle y utilizó la famosa frase del “nanosegundo en el metaverso” que se volvió viral tras su aparición en el evento de Kronos Homes este martes. “Le dije ’que sepas que me da igual que hayan sido seis segundos o un nanosegundo en el metaverso, como esto sea verdad, esto acaba”, dijo entonces.

Sin embargo, tal y como ha reconocido en El Hormiguero, Falcó desconocía parte del significado de la frase que ella misma ha acuñado. “Cuando empezó a cambiar la historia, le dije la famosa frase del metaverso. Encima no sé lo que es el metaverso, solo sabía que nano era algo muy pequeño”, bromeó diciendo que el avance de Facebook le sonaba “como algo de doctor Who”

.@Tamara_Falco_ nos cuenta todos los detalles de su ruptura con Iñigo Onieva. PARTE 2/3 #SuárezMorteEH pic.twitter.com/CvIx1RE1aL — El Hormiguero (@El_Hormiguero) September 29, 2022

Publicidad

La reacción de la familia

Más allá de la reacción de Isabel Preysler, también ha contado el apoyo que recibió de su familia tras conocerse tanto la noticia de la ruptura como los vídeos anteriores en los que Onieva le era infiel.

“Gracias a mis amigos por haberme hecho ver con quién me iba a casar. Me he librado”, señaló antes de hacer referencia a su fuerte creencia religiosa: “Le dije a la Virgen: ‘Si no es el hombre para mí por favor quítamelo’. Lo que no sabía es que los planes de la Virgen era quitármelo en televisión nacional”.

Otra de las reacciones que contó fue la de su hermano Enrique. “Me dijo: ’Tengo un novio ruso para ti”, recordó la influencer, que bromeó con que igual lo reclutaban para la guerra de Ucrania. “Pero me dijo que tenía muchos amigos rusos en Estados Unidos”, aclaró antes de que Cristina Pardo le dijera que si no fuese así si tenía el mínimo interés tenía que “darse prisa antes de que cerraran la frontera”.