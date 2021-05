Naomi Campbell anuncia que ha sido madre a los 50 años

James Devaney via Getty Images

James Devaney via Getty Images Naomi Campbell durante el desfile de Michael Kors en Broadway el pasado 8 de abril.

Bajo la más estricta discreción y pillando a muchos de sorpresa, Naomi Campbell ha sido madre por primera vez a los 50 años. Así lo ha anunciado la propia top model mediante una publicación en su cuenta de Instagram.

Campbell ha compartido una instantánea de sus manos sosteniendo los pies de su hija. “Una pequeña y hermosa bendición me ha elegido para ser su madre, tan honrada de tener esta alma gentil en mi vida que no hay palabras para describir el vínculo en mi vida que ahora comparto contigo, mi ángel. No hay mayor amor”, ha escrito junto a la imagen.