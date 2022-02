Naomi Campbell posa por primera vez con su hija en la portada de 'Vogue'

Stephane Cardinale - Corbis via Corbis via Getty Images

Stephane Cardinale - Corbis via Corbis via Getty Images

Naomi Campbell (Londres, 1970) vuelve a protagonizar una portada de Vogue , pero esta vez no es una cualquiera. La supermodelo posa para la edición británica de la revista presentando a su hija de nueve meses a través del objetivo del reputado Steven Meisel.

View this post on Instagram

Campbell no ha querido contar si estuvo embarazada o si utilizó un vientre de alquiler, pero sí ha revelado en la revista que hablará de todo en un libro que todavía está por escribir. Antes de compartir la noticia con sus seguidores en sus redes, cuenta la modelo, las personas que sabían que iba a ser madre “se cuentan con los dedos de una mano”.

La supermodelo tampoco ha querido desvelar el nombre de la pequeña y por ahora seguirá siendo así. “Pero es la mayor bendición que podría haber imaginado. Es la mejor cosa que he hecho”, confiesa en el texto que acompaña a las imágenes y que puede leerse en la edición online de la revista.

View this post on Instagram

Campbell cuenta que su hija se ha adaptado bien a sus continuos viajes y que va a todas partes con ella. Además de seguir trabajando como modelo, ejerce de activista por la representación de mujeres negras en las pasarelas, tiene un proyecto relacionado con su archivo del que todavía no puede desvelar nada y está preparando una serie documental.

En esta última aventura no estará sola, sino que la acompañan sus amigas Cindy Crawford, Christy Turlington o Linda Evangelista, todas productoras de The Supermodels, donde narrarán sus carreras, vida personal y experiencias con la maternidad. “Como modelos, no tenemos derechos sobre nuestra imagen, así que sienta bien ser compañeras en nuestro legado, y con nuestras palabras”, reflexiona sobre la serie que se emitirá en Apple TV.