Naomi Watts habla sobre su menopausia: "Abordemos el secreto y la vergüenza que hemos sentido"

View this post on Instagram

“Hacia el final de mi treintena, finalmente me sentía preparada para comenzar a pensar en formar una familia. Entonces, la palabra con “M” arrasó con todo, como un choque de camiones. ¿Cómo iba a entenderlo si nadie hablaba al respecto? Me llegó antes que a mis compañeras. Mis amigas y mi madre no parecían muy dispuestas a hablar de ello, yo no sabía cómo pedir ayuda ni ellas cómo ayudarme… Incluso los médicos tenían poco que decir. Hay una especie código de silencio no escrito: las mujeres deben guardárselo todo y sobrellevarlo solas porque así es como siempre lo han hecho las generaciones anteriores”, explica sobre su propia experiencia.

Salma Hayek y Michelle Obama, las pioneras

Solo unos meses antes, la exprimera dama de los Estados Unidos, Michelle Obama, no tuvo reparos en contar cómo hizo frente a los diferentes síntomas cuando ocupaba la Casa Blanca. Así narró en su podcast The Michelle Obama Podcast una de sus experiencia con los sofocos: “Recuerdo tener uno en el Marine One —el helicóptero del presidente—. Estoy vestida, necesito salir, ir a un evento y, literalmente, fue como si alguien colocara una caldera en el centro de mi cuerpo y la pusiera al máximo, y después todo empezó a derretirse. Y pensé, ’Bueno, esto es una locura, no puedo, no puedo, no puedo hacer esto”.