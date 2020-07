Naranjas en agosto y uvas en abril

“Ricardo esbozó unos acordes en el local y yo le metí melodía -cuenta el cantante. La letra vino después. El resultado no se parecía a lo que habíamos hecho hasta ese momento. No, no terminaba de convencernos. Por eso dudamos a la hora de grabarla, porque sonaba diferente al resto del álbum”.

A pesar de que el grupo se disolvió hace años, Sabor de amor ha perseguido a Javier Ojeda: “Tuve una temporada que estaba hasta las narices de esa canción. Uno tiene su ego y dice: Joder, ese éxito ha oscurecido otras cosas que he hecho, gran parte de mi trayectoria, habrá gente que pensará que lo único que hago son temas pop bonitos, con letras de amor, cuando tengo otro material mucho más incisivo… Gracias a Dios, ya he superado esa etapa. Ahora pienso que fue un accidente feliz en mi trayectoria. Tener una canción que conoce todo el país es un logro al alcance de muy poca gente”.

Superado el hartazgo, Ojeda afronta el reto de adaptar aquél éxito a otros tiempos y las circunstancias que rodean la actuación. “Le he dado muchas vueltas, no siempre la canto igual. Hice una versión siniestra, con los acordes virados a menores, otra medio en bachata y hasta la he tocado en versión acústica mezclándola con Stan by me o Be my baby. He hecho todo lo posible para no aburrirme. Afortunadamente, las canciones tienen una doble vida y se pueden vestir de distinta manera. En particular, la melodía de Sabor de amor tiene mucho de los años sesenta y admite infinitas lecturas. La última vez que la toqué, por ejemplo, hicimos una versión de casi ocho minutos”

En cualquier caso, Ojeda cree que entre aquellos tiempos con los Danza a Días de vino y cosas, su último trabajo, hay una evolución natural, aunque el salto haya sido de tres décadas. “Lejos de acomodarme y preparar un material más reposado, como les ocurre a tantos artistas veteranos, me fijo más en los orígenes de la música que me apasiona. Me encantan todos los estilos musicales, pero antes de nada soy un vocalista de rock. De hecho, estoy trabajando en una revisión personal de lo que son las drinking song de los cincuenta, canciones para ir de fiesta, para beber, para llorar… Les veo un componente teatral muy chulo que creo que se adapta muy bien a mi manera de interpretar”.