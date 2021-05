Natalia de Molina habla sobre el acoso escolar que sufrió: "Vengo del dolor"

“Vengo del dolor, de la soledad de una niña a la que odiaban en el colegio, de una habitación que escondía un universo, de comer impulsivamente para esconder y tener excusas, si no era deseable quizás me dejarían en paz”, ha empezado diciendo.

De Molina también ha recordado cómo era la vida con su madre, quien tuvo que criarla a ella y su hermana Celia —protagonista improvisada de los Goya—. “Una madre haciendo malabares para seguir adelante consigo y con nosotras. Heredando ropa. Heredando juguetes. Heredando mochilas. Heredando silencio. Heredando rabia. Heredando luz. Menos mal. Bailando y cantando para callar los gritos”, ha añadido.

La actriz de Las niñas (2020) ha concluido su mensaje tratando de reconciliarse con ella misma y sincerándose sobre las emociones que le provoca volver a esos recuerdos. “Ahora me quiero un poco más, aunque a veces me cuesta. Y tengo un nudo en la garganta que me va a explotar. Pero sé que no soy la única... y aquí seguimos, como mariposas. 💜”, ha acabado diciendo.

El mensaje de la intérprete ha emocionado a sus seguidores, tanto anónimos como famosos, que han agradecido que visibilice una realidad como es el bullying.

Inma Cuesta: GRACIAS por compartir algo tan íntimo, doloroso y hermoso a la vez.

Abrazo a esa niña y te abrazo a ti. 💜🦋

Abrazo a esa niña y te abrazo a ti. 💜🦋 Paco León: Esa niña somos todes ❤️

Candela Peña: Soy compañera de esa y si hubiera podido hubiéramos jugado juntas en el patio... tq gordita❤️

Carolina Yuste: 💜♀️ ay amiga. Así es. Brava toda tú.

Roy Galán: Ay, Natalia. ❤️ 🔥 Qué bien escribes, gracias por compartirte. Hazlo más. Eres preciosa.

Pol Monen: ❤️ A esa niña la llevas siempre contigo. Cuidándola y dándole lo que siempre necesitó. A seguir cantando y bailando, aunque grite el mundo. Y a seguir desatando nudos con abrazos que son caricias.

Milena Smit: Quiero mucho a esa niña y ni siquiera la conocí.

Sara Sálamo: ❤️❤️❤️❤️🙌🏻 belleza de mujer. En todos los sentidos.

No es la primera vez que De Molina manda un mensaje reivindicativo y se sincera sobre sus experiencias personales. Lo hizo también en julio de 2020 al hablar del acoso machista.

“He perdido la cuenta en mi corta vida de las veces que me han seguido, que he corrido, que me he escapado, que me han alcanzado, que me han tocado, que me han asustado, que me han jaleado, que me han insultado, que me han emborrachado, que me han drogado, que me han acompañado, que he avisado, que me he callado, que me he defendido, que he hecho como que no ha pasado, que he tenido miedo, que he tenido mucho miedo, que he pensado que no lo contaba... tanto a la luz del sol como a la luz de la luna”, escribió entonces.