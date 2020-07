Natalia de Molina impacta con su mensaje feminista: "Somos supervivientes"

La actriz Natalia de Molina ha compartido en su cuenta de Instagram, en la que acumula casi 100.000 seguidores, un necesario mensaje feminista.

La joven intérprete ha subido un montaje que en los últimos días ha circulado mucho por redes sociales, pero que colgó el pasado 10 de marzo la cuenta argentina Las cosas que no dije.

En la imagen se pueden ver distintos mensajes: ”¿Me acompañas hasta la parada?”, “no me quiero volver sola”, “ya llegué” o “no salgas muy desnuda”. El más impactante es el que ocupa la posición central: “Mamá, no sé si llego, me están siguiendo. Te amo”.

De Molina ha relatado su experiencia: “He perdido la cuenta en mi corta vida de las veces que me han seguido, que he corrido, que me he escapado, que me han alcanzado, que me han tocado, que me han asustado, que me han jaleado, que me han insultado, que me han emborrachado, que me han drogado, que me han acompañado, que he avisado, que me he callado, que me he defendido, que he hecho como que no ha pasado, que he tenido miedo, que he tenido mucho miedo, que he pensado que no lo contaba... tanto a la luz del sol como a la luz de la luna”.

“Con desconocidos y con los que no lo son. Y no somos una minoría. Y porque no se cuente no significa que no exista. No somos víctimas, ni histéricas, ni mujeres, ni adultas, ni niñas. Ni queremos llamar la atención. Ni estamos más guapas calladitas. Somos supervivientes. Y estamos en nuestro derecho a no guardar más silencio. Os quiero, hermanas”, ha sentenciado la joven intérprete.