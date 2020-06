Natalia Jiménez se salta la distancia de seguridad en plena gala de 'OT 2020' y deja a Roberto Leal con esta cara

Este miércoles tuvo lugar la semifinal de OT 2020 y la que ha sido la tercera gala después del parón por el confinamiento por el covid-19, con las medidas especiales que ello conlleva. En ella hubo momentos sentidos como el homenaje a George Floyd que hicieron los concursantes tras cantar la canción grupal Lay all your love on me además de varias actuaciones de artistas invitados que hicieron duetos con los triunfitos como Miki, Blas Cantó o Guille Milkyway. Además, en ella se eligieron a los dos últimos finalistas: Anaju y Flavio, que se suman a Nia, Hugo y Eva

Durante las galas, los artistas invitados así como el jurado y Roberto Leal intentan mantener la distancia social entre ellos y los concursantes como prevención ante la transmisión del coronavirus, pero hubo un momento en el que pareció que esta medida no existía y llenó de comentarios las redes sociales.

Natalia Jiménez, miembro del jurado del programa, se subió al escenario para cantar su nuevo single El lado izquierdo de la cama y cuando se acercó Roberto Leal para hablar sobre su nuevo tema, se lanzó a abrazarle. La cara del sevillano fue un poema y trató de apartarse de ella como pudo: sin recibirla con los brazos abiertos y cambiando de tema de conversación.

“Oye Natalia, una cosa importante, ¿este tema lo has compuesto siendo miembro del jurado?”, le preguntó discretamente mientras se apartaba.